Через Дию подали уже 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе украинцев из-за войны
Источник:телеграм-канал Михаила Федорова
Украинцы получили возможность подать заявление о поврежденном имуществе посредством приложения Дия. И ею уже воспользовались 66 тысяч наших земляков.
Об этом в телеграме рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Подать заявление можно в несколько кликов
Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю необходимую информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья,
– написал он.
Так, с 24 февраля украинцы подали уже 66 тысяч цифровых заявлений. Их после завершения войны проработают и будут определять компенсацию ущерба, нанесенного оккупантами.
Как подать заявление в "Дие"
- Для этого у вас должна быть последняя версия приложения.
- Зайдите и выберите пункт "Услуги" и нажмите на "Поврежденное имущество".
- После этого необходимо заполнить форму и указать всю необходимую информацию.
В Минцифре напомнили, что необходимо вносить данные только по собственному имуществу. Если вы живете в многоквартирном доме, данные следует вносить только о своей квартире.
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