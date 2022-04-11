Через Дию подали уже 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе украинцев из-за войны

Украинцы получили возможность подать заявление о поврежденном имуществе посредством приложения Дия. И ею уже воспользовались 66 тысяч наших земляков.

Об этом в телеграме рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Подать заявление можно в несколько кликов

Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю необходимую информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья,

– написал он.

Так, с 24 февраля украинцы подали уже 66 тысяч цифровых заявлений. Их после завершения войны проработают и будут определять компенсацию ущерба, нанесенного оккупантами.

Как подать заявление в "Дие"

Для этого у вас должна быть последняя версия приложения.

Зайдите и выберите пункт "Услуги" и нажмите на "Поврежденное имущество".

После этого необходимо заполнить форму и указать всю необходимую информацию.

В Минцифре напомнили, что необходимо вносить данные только по собственному имуществу. Если вы живете в многоквартирном доме, данные следует вносить только о своей квартире.

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