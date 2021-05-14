Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконной организации "Народное Единство". Группировка действовала на территории временно оккупированного Крыма.

Что известно о злоумышленнике

Обвиняемый бывший ведущий специалист отдела Государственного земельного кадастра Управления Госземагентства в Ялте. По данным следствия, он вступил в незаконную организацию в конце февраля 2014 года.

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Обвиняемый совместно с другими участниками организации способствовал оккупации Крыма и становлению оккупационной администрации на полуострове. Они выполняли приказы и оказывали помощь россиянам и оккупационной администрации в проведении "общекрымского референдума",

– заявили в прокуратуре.

Преступления обвиняемого

Злоумышленник участвовал в пророссийских митингах в Ялте в поддержку оккупации полуострова и проведения так называемого "референдума". Во время собственных публичных выступлений, он призывал население к изменению границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, он говорил о расширении территории России Крымом.

Кстати, мужчина снимал репортажи в поддержку антиукраинских настроений и распространял их на своем канале в ютубе.

Обвиняемый агитировал людей вступать в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма". Кроме того, он проводил сбор средств для материальной поддержки "самооборонцев", деятельности блок-постов, путем поставки горючего, военной униформы, лекарств, средств жизнеобеспечения и продуктов.

Незаконной деятельностью в Крыму мужчина занимался до 2016 года. Известно, что он выявлял крымчан с проукраинской позицией и сообщал о них боевикам.

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