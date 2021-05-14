Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника незаконної організації "Народное Единство". Угруповання діяло на території тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про зловмисника

Обвинувачений колишній провідний спеціаліст відділу Державного земельного кадастру Управління Держземагентства у Ялті. За даними слідства, він вступив до незаконної організації наприкінці лютого 2014 року.

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Обвинувачений спільно з іншими учасниками організації сприяв окупації Криму та становленню окупаційної адміністрації на півострові. Вони виконували накази та надавали допомогу росіянам та окупаційній адміністрації у проведенні "загальнокримського референдуму",

– заявили у прокуратурі.

Злочини обвинуваченого

Зловмисник брав участь у проросійських мітингах в Ялті на підтримку окупації півострова та проведення так званого "референдуму". Під час власних публічних виступів, він закликав населення до зміни меж території та державного кордону України. Крім того, він говорив про розширення території Росії Кримом.

До речі, чоловік знімав репортажі на підтримку антиукраїнських настроїв та поширював їх на своєму каналі в ютубі.

Обвинувачений агітував людей вступати до незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Крім того, він проводив збір коштів для матеріальної підтримки "самооборонівців", діяльності блок-постів, шляхом постачання пального, військової уніформи, ліків, засобів життєзабезпечення та продуктів.

Незаконною діяльністю у Криму чоловік займався до 2016 року. Відомо, що він виявляв кримчан з проукраїнською позицією та повідомляв про них бойовиків.

У чому звинувачують працівника Держземагентства