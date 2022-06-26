Российские кафиры используют уничтоженный ими Мариуполь как плацдарм для дальнейшего нападения на Украину. Враг надеется, что оккупация города позволит ему снабжать российские войска с тыла.
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Колонны российской техники
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уже 4 дня в западном направлении через город двигаются колонны военной техники российских оккупантов. Также в Мариуполе враг покидает большой военный корпус, на который возлагается задача охраны потенциальных военных объектов, таких как порт, железная дорога и заводы.
Также Андрющенко добавил, что настроение у оккупантов далеко от "победного". Их сорвали с насиженного места у моря и бросают на фронт, где их единственная перспектива – это смерть или, в лучшем случае, инвалидность.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Жители Мариуполя стали заложниками тяжелой гуманитарной ситуации. В городе нет воды и пищи, кафиры сократили количество гуманитарной помощи и перечень людей, которые могут ее получить. Также россияне не завозят в Мариуполь никаких лекарств, из-за чего инсулинозависимым людям для сохранения жизни приходится ампутировать конечности. Когда прибывают гуманитарные грузы, образуются километровые очереди, еды на всех не хватает.
- Пользуясь катастрофической ситуацией, российские кафиры начали мобилизовывать мариупольцев под видом "трудоустройства". Таким образом, враг хочет набрать больше "пушечного мяса" и обвинить ВСУ в убийстве украинцев.
- Также известно о том, что из Мариуполя в направлении Запорожья едет большое количество военной техники кафиров. Для того чтобы прикрыться "живым щитом", враг даже разрешил эвакуацию на территорию Украины. Враг знает, что ВСУ ценят жизнь каждого украинца и не будут атаковать, если будут угрожать мирным людям.
- Также российские кафиры уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Они начали возводить фортификационные сооружения, строить оборону, набережная у порта заселена исключительно русскими военными.