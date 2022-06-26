Российские кафиры используют уничтоженный ими Мариуполь как плацдарм для дальнейшего нападения на Украину. Враг надеется, что оккупация города позволит ему снабжать российские войска с тыла.

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Колонны российской техники

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уже 4 дня в западном направлении через город двигаются колонны военной техники российских оккупантов. Также в Мариуполе враг покидает большой военный корпус, на который возлагается задача охраны потенциальных военных объектов, таких как порт, железная дорога и заводы.

Также Андрющенко добавил, что настроение у оккупантов далеко от "победного". Их сорвали с насиженного места у моря и бросают на фронт, где их единственная перспектива – это смерть или, в лучшем случае, инвалидность.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Жители Мариуполя стали заложниками тяжелой гуманитарной ситуации. В городе нет воды и пищи, кафиры сократили количество гуманитарной помощи и перечень людей, которые могут ее получить. Также россияне не завозят в Мариуполь никаких лекарств, из-за чего инсулинозависимым людям для сохранения жизни приходится ампутировать конечности. Когда прибывают гуманитарные грузы, образуются километровые очереди, еды на всех не хватает.

Пользуясь катастрофической ситуацией, российские кафиры начали мобилизовывать мариупольцев под видом "трудоустройства". Таким образом, враг хочет набрать больше "пушечного мяса" и обвинить ВСУ в убийстве украинцев.

Также известно о том, что из Мариуполя в направлении Запорожья едет большое количество военной техники кафиров. Для того чтобы прикрыться "живым щитом", враг даже разрешил эвакуацию на территорию Украины. Враг знает, что ВСУ ценят жизнь каждого украинца и не будут атаковать, если будут угрожать мирным людям.

Также российские кафиры уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Они начали возводить фортификационные сооружения, строить оборону, набережная у порта заселена исключительно русскими военными.

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