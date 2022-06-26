Російські окупанти використовують знищений ними Маріуполь як плацдарм для подальшого нападу на Україну. Ворог сподівається, що окупація міста дозволить йому забезпечувати російські війська з тилу.

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Колони російської техніки

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вже 4 дні у західному напрямку через місто рухаються колони військової техніки російських окупантів. Також у Маріуполі ворог залишає великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів, таких як порт, залізниця та заводи.

Також Андрющенко додав, що настрій в окупантів далекий від "переможного". Їх зірвали з насидженого місця біля моря і кидають на фронт, де їхня єдина перспектива – це смерть або, у кращому випадку, інвалідність.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Мешканці Маріуполя стали заручниками важкої гуманітарної ситуації. У місті немає води та їжі, окупанти скоротили кількість гуманітарної допомоги та перелік людей, які можуть її отримати. Також росіяни не завозять до Маріуполя жодних ліків, через що інсулінозалежним людям для збереження життя доводиться ампутувати кінцівки. Коли прибувають гуманітарні вантажі, утворюються кілометрові черги, їжі на всіх не вистачає.

Користуючись катастрофічною ситуацією, російські окупанти почали мобілізовувати маріупольців під виглядом "працевлаштування". Таким чином ворог хоче набрати більше "гарматного м'яса" та звинуватити ЗСУ у вбивстві українців.

Також відомо про те, що з Маріуполя в напрямку Запоріжжя їде дуже багато військової техніки окупантів. Для того, щоб прикритися "живим щитом", ворог навіть дозволив евакуацію на територію України. Ворог знає, що ЗСУ цінують життя кожного українця й не будуть атакувати, якщо загрожуватимуть мирним людям.

Також російські окупанти вже почали готуватися до контрнаступу ЗСУ. Вони почали зводити фортифікаційні споруди, будувати оборону, набережна біля порту заселена виключно російськими військовими.

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