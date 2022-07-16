Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что мимо города двигалась колонна, в которой было до 100 единиц вражеской техники.

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Везли на тягачах БТР и БМД

Советник мэра подчеркнул, что машины двигались вечером 15 июля. Андрющенко заметил, что на тягачах были БМД-4. Их, к слову, горожане перепутали с танками. Также в сторону Запорожья отправились БТРы.

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В Запорожье свозят молодых военных

Он также сообщил о росте числа российских военных. Их свозят с помощью грузовиков КаМАЗ в села Никольского и Мангусского районов. Напомним, что они граничат с Запорожской областью. Горожане, передает Андрющенко, отметили, что большинство из них – юноши. Причем некоторые из них сообщают о том, что несут службу по призыву.

С учетом заявления шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорое превращение оккупантов в удобрение,

– подчеркнул Андрющенко.

И если мы уже заговорили о ликвидированных врагах, то продолжим эту тему. Прежде всего, напомним, что накануне нам удалось достичь отметки в 38 тысяч убитых российских военных. Если быть точными, то актуальные данные свидетельствуют о 38 140 ликвидированных бойцах. И эта цифра растет с каждым днем.

Тысячи единиц техники превратились в металлолом.

У врага стало на 1 677 танков, 3 873 боевых бронированных машин, 846 артиллерийских систем, 687 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 735 автомобилей и автоцистерн, 68 единиц специальной техники меньше.

Также баланс вражеской армии сократился на 247 РСЗО, 109 единиц средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов и 15 судов.

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