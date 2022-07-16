Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що повз місто сунулась колона, в якій було до 100 одиниць ворожої техніки.

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Везли на тягачах БТР і БМД

Радник мера підкреслив, що машини рухались ввечері 15 липня. Андрющенко зауважив, що на тягачах були БМД-4. Їх, до слова, містяни переплутали з танками. Також у сторону Запоріжжя відправились БТРи.

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До Запоріжжя звозять молодих військових

Він також повідомив про зростання кількості російських військових. Їх звозять за допомогою вантажівок КаМАЗ до сіл Нікольського та Мангуського районів. Нагадаємо, що вони межують з Запорізькою областю. Містяни, передає Андрющенко, зауважили, що більшість із них – юнаки. Причому деякі із них повідомляють про те, що несуть тут службу за призовом.

З урахуванням заяви шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво,

– підкреслив Андрющенко.

І якщо ми вже заговорили про ліквідованих ворогів, то продовжимо цю тему. Передовсім нагадаємо, що напередодні нам вдалось сягнути позначки у 38 тисяч убитих російських військових. Якщо бути точними, то актуальні дані свідчать про 38 140 ліквідованих бійців. І ця цифра росте з кожним днем.

Тисячі одиниць техніки перетворились на брухт

У ворога стало на 1 677 танків, 3 873 бойові броньовані машини, 846 артилерійських систем, 687 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 735 автомобілів і автоцистерн, 68 одиниць спеціальної техніки менше.

Також баланс ворожої армії скоротився на 247 РСЗВ, 109 одиниць засобів ППО, 220 літаків, 188 гелікоптерів і 15 суден.

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