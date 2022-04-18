Как прошло Вербное воскресенье военного времени в городах Украины: невероятные фото

Вербное воскресенье является одним из важнейших праздников христианства. Поэтому, несмотря на то, что в этом году оно пришлась на очень тяжелое время, украинцы не изменили своим традициям.

Православные и греко-католические христиане 17 апреля продавали и освящали свои ветви, чтобы отпраздновать вход Иисуса в Иерусалим. Как прошло вербное воскресенье в городах Украины в 2022 году – в материале 24 канала.

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Просили мира и избавления от врага

В Киеве праздник прошел почти так же, как всегда. Однако все же военное время дает о себе знать. В церквях было много военных в форме. Также во время Божественных литургий по большей части преподносились особые просьбы о даровании мира и тишине. Также просили у Бога и избавления от любого врага.

Вербное воскресенье в одном из храмов столицы / Фото "Вечерний Киев"

Город, который начал оживать

Недавно фото из Бучи облетели весь мир. Именно здесь россияне, больше всего, пытались посеять смерть. К счастью, наши военные освободили городок от русской оккупации.

За неделю до Пасхи здесь стало заметно, что в городе снова бурлит жизнь. В волонтерском штабе местным в этот день оказывали гуманитарную помощь. Также в гуманитарный штаб привезли освященную вербу из Храма Святого Апостола Андрея Первозванного.

Гуманитарный штаб Бучи 17 апреля / Фото Бучанского горсовета

Чуть ли не больше всего огласки приобрела фотография из-под церкви, на которой женщина продает ветви с "котиками". Дело в том, что именно у этого храма недавно была братская могила мирных жителей, убитых россиянами.

Женщина продает ивовые ветки / Фото Бучанского горсовета

Вербное воскресенье у Черного моря

Праздновали 17 апреля также в Одессе. Там больше всего верующих было на Соборной площади города. Хотя враг постоянно пытается пугать подготовкой десанта на побережье, люди не теряют веру в Бога и ВСУ. Поэтому они собрались, чтобы помолиться в этот важный день за наших защитников и мирное небо.

Одесситы на Соборной площади 17 апреля / Фото с телеграма "Думская"

Важный день и на западе Украины

Во Львове, как и в большинстве городов, день начался с утренней тревоги. Однако это не испортило этот важный день. Сегодня были наполнены людьми площади и дворы всех церквей.

Вербное воскресенье в центре Львова / Фото ЛМР

Нам нужно больше ивовых котиков, чтобы выбить и выгнать оккупанта из Украины. Поздравляю всех, у кого сегодня Вербное воскресенье,

– сказал в поздравлении мэр Львова Андрей Cадовый.

Львовяне 17 апреля / Фото ЛГС

А вот в Ивано-Франковске больше людей собралось на площади Андрея Шептицкого. Что придает символизма, поскольку именно этот митрополит не только был выдающимся церковным деятелем, но и невероятно многое сделал для закладки фундамента нашей государственности.

Это большой праздник в Ивано-Франковске / Фото Galka.if.ua

Не отставали и тернополяне, которых больше всего было традиционно у церкви Непорочного зачатия Марии. Однако невозможно и отрицать, что не было города на западе Украины, где не почтили этот важный день.

17 апреля на западе Украины / Фото "20 минут", "Золочев нет" АСС

У русских нет ничего святого

Едва ли не самое плохое событие случилось в этот важный день на Луганщине. В Вербное воскресенье русские военные обстреляли храм в Северодонецке. Снаряд попал в крышу Свято-Христо-Рождественского Кафедрального собора.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на это отреагировал крайне критично. Он сообщил, что в результате боевых действий в регионе повреждена не только эта церковь. В общей сложности пострадали 10 храмов, поэтому Гайдай предположил, что русские прежде всего воюют с Богом.

Поврежденный храм в Луганской области / Фото Северодонецкой епархии и Сергея Гайдая

В ПЦУ впоследствии сообщили, что это был не единственный подобный инцидент в праздник. Также в результате обстрелов в Харькове пострадал храм Смоленской иконы Божией Матери.

Поврежденный храм в Харькове / Фото Православной Церкви Украины