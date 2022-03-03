Народ начинает беднеть

Об этом сказал советник министра МВД Вадим Денисенко. Он заявил, что ключевая задача украинцев – деморализация россиян.

К теме Главная задача – сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной, – МВД

Денисенко обратил внимание на изменение риторики Кремля. В частности, еще 7 дней назад, когда Россия развязала кровавую войну, "бравый Путин сидел вальяжно и рассказывал всем нам, что он здесь за один день захватит Украину".

Советник министра отметил, что 2-го марта Путин признал, что Россия терпит потери, хотя и значительно уменьшил их количество.

Вчера он был вынужден сказать о том, что у него уже 500 смертей. Он забыл просто один нолик добавить. Через неделю он уже будет вынужден признавать не пять, а десять тысяч смертей. Он будет вынужден признать, что здесь застрял, а его народ – погибает. А там – в России народ начинает беднеть из-за экономических санкций,

– резюмировал Денисенко.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю войны Россия потеряла около 9 тысяч военных!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!