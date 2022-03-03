Народ починає біднішати

Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко. Він заявив, що ключове завдання українців – деморалізація росіян.

До теми Головне завдання – зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною, – МВС

Денисенко звернув увагу на зміну риторики Кремля. Зокрема, ще 7 днів тому, коли Росія розв'язала криваву війну, "бравий Путін вальяжно сидів і розповідав всім нам, що він тут за один день захопить Україну".

Радник міністра зазначив, що 2-го березня Путін визнав, що Росія зазнає втрат, хоча й значно применшив їх кількість.

Вчора він був змушений сказати про те, що в нього вже 500 смертей. Він забув просто один нулик додати. Через тиждень він уже буде змушений визнавати не 5, а 10 тисяч смертей. Він буде змушений визнати про те, що тут застрягає, а його народ – гине. А там – в Росії народ починає біднішати через економічні санкції,

– резюмував Денисенко.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень війни Росія втратила вже близько 9 тисяч військових!

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