Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що українцям слід посилено повідомляти росіянам про смерті їхніх військових.

До теми Багато говорити про смерті, полонених й що росіяни воюють з Україною, – МВС про дії українців

"Вони (російська влада – 24 канал) не зможуть довго брехати. Вони вже й так забрехалися й починають вигадувати нові історії, в які вірять тільки відбиті російською пропагандою путіноїди", – сказав Денисенко.

Переконувати

Радник очільника МВС сказав, що перед війною у Росії проводили соціологічні опитування. Тоді 34% громадян були проти війни з Україною, а 65% – за.

Наша головна задача зробити так, щоб 50% було проти війни з Україною і ще 10% почали, як мінімум, дуже вагатися. Тоді російський режим боротиметься і з своїм народом і приділятиме більше уваги собі, а не нам,

– зазначив Денисенко.

Звернення Міністерства внутрішніх справ: дивіться відео

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