У міністерстві розповіли, що люди, зокрема й росіяни, ніколи з першого разу не можуть повірити у правду. У відомстві пояснили, що потрібно "довбати й довбати", щоб донести її.

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У МВС розповіли, як доносити правду про війну в Україні

Ми говоримо багато-багато разів про смерті, про полонених й про те, що росіяни воюють з Україною. Дуже важливо, – не з Заходом, а з Україною,

– пояснив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Посадовець додав, що важливо говорити, що це війна проти Українського народу, проти Української армії.

Ба більше, Денисенко сказав, що варто пояснювати росіянам, що Путін "заганяє" їх у другий Афганістан.

Адже діти росіян будуть змушені воювати та помирати в Україні.

До речі, в Україні за 7 днів війни загинуло вже приблизно 9 тисяч росіян.



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