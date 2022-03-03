В министерстве рассказали, что люди, в том числе россияне, никогда с первого раза не могут поверить в правду. В ведомстве объяснили, что нужно "долбить и долбить", чтобы донести ее.

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В МВД рассказали, как доносить правду о войне в Украине

Мы говорим много раз о смерти, о пленных и о том, что россияне воюют с Украиной. Очень важно, – не с Западом, а с Украиной,

– объяснил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Чиновник добавил, что важно говорить, что это война против Украинского народа, против Украинской армии.

Более того, Денисенко сказал, что следует объяснять россиянам, что Путин "загоняет" их во второй Афганистан.

Дети ведь россиян будут вынуждены воевать и умирать в Украине.

Кстати, в Украине за 7 дней войны погибли уже примерно 9 тысяч россиян.



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