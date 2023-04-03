В воскресенье, 2 апреля, вышло расследование, в котором говорится, как именно в середине 2000-х Владимир Путин купил квартиру гражданке Израиля Мини Юдицкий-Берлинер. Важно, что женщина преподавала будущему диктатору немецкий язык в 281 школе Санкт-Петербурга (тогда Ленинград).
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Связь между президентом России и Абрамовичем
Собственно, в одном из договоров можно найти, что компания на Кипре, контролируемая олигархом Абрамовичем, перевела бывшей учительнице Путина 245 тысяч долларов.
Как известно, в тот же день она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива. Тогда СМИ сообщали, что Путин посодействовал тому, чтобы она получила небольшую квартиру. Однако о какой именно помощи шла речь, долгое время не было известно.
Десятилетиями Абрамович отрицал какие-либо финансовые связи с Кремлем, требовал опровержения от СМИ и даже инициировал судебные дела, чтобы заверить всех, что якобы он не выполнял указания Путина,
– написали в The Washington Post.
В то же время там констатировали, что как раз это расследование доказывает обратное. То есть Абрамович поддерживал контакт с президентом России, несмотря на заявления, что не так.
Путина ждет трибунал
- К этой теме вспомним другой материал The Washington Post, в котором говорится, когда президента враждебного государства могут привлечь к ответственности за войну против Украины.
- Собственно, там говорится, что хотя и Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера, однако это решение было вызвано его возможной причастностью к похищению детей.
- Создать суд, который бы расследовал "преступления против мира", намерены в США, однако такая инициатива многим подвергается критике. Именно поэтому наиболее вероятно, что бросят за решетку Путина только тогда, когда он перестанет быть президентом.