Украинцы через приложение Дия на армию собрали 120 миллионов гривен. О собранной сумме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это потрясающая поддержка для наших бойцов. Все донаты идут на фонд "Вернись живым",

– сказал Федоров.

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Он рассказал, что только за вчера, 9 марта, один из региональных офисов "Вернись живым" передал для наших военных 92 шлема, 107 планшетов для артиллеристов и операторов БПЛА, более 50 раций, полтора десятка единиц ночной оптики, более 20 квадрокоптеров, 12 компьютеров и ноутбуков, 4 саперные сумки и 29 комплектов термобелья.

"Каждый шлем, броник или ночная оптика может спасти жизнь нашим бойцам. Поэтому нужно продолжать поддерживать нашу армию", – призвал Федоров.

Напомним, в Дие можно перевести деньги на ВСУ.

Как помочь защитникам через Дию: видео

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