Пресс-служба Укравтодора рассказала, что Служба автомобильных дорог в Киевской области наводит порядок на дорогах города. В частности, убирают сваленные деревья с улиц.

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Также эвакуируют транспортные средства, пострадавшие от действий российских оккупантов.

На дороге Р-30 подъезд к городу Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Александр Маркушин – ирпенский городской голова – отметил, что разрушенный мост в Ирпене – символ того, как украинские герои из ВСУ и ТРО выстояли. Они не позволили врагу прорваться в Киев.

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