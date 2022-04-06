Пресслужба Укравтодору розповіла, що Служба автомобільних доріг в Київській області наводить лад на дорогах міста. Зокрема, прибирають повалені дерева з вулиць.

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Також наразі евакуйовують транспортні засоби, які постраждали від дій російських окупантів.

На дорозі Р-30 під'їзд до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом,

– мовиться у повідомленні.

Олександр Маркушин – ірпінський міський голова – зауважив, що зруйнований міст в Ірпені – символ того, як українські герої з ЗСУ та ТрО вистояли. Вони не дозволили ворогу прорватися до Києва.

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