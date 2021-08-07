В военно-воздушных силах Великобритании сообщили, что радары Альянса обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над югом Черного моря.
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Британские истребители подняли в небо из-за России
Самолет России направлялся в воздушное пространство Румынии. Когда он вошел в район полетной информации Румынии, там провели боевое воздушное патрулирование. В небо поднялись британские истребители Typhoon.
Когда подозрительный самолет вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему, российский самолет развернулся,
– рассказал британский пилот.
После этого самолет покинул воздушное пространство страны.
Британские самолеты в Румынии: что известно
Истребители Великобритании размещаются в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ее усилили после 2014 года в связи с событиями, связанными с незаконной оккупацией Крымского полуострова.