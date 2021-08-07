У військово-повітряних силах Британії повідомили, що радари Альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над півднем Чорного моря.

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Британські винищувачі підняли в небо через Росію

Літак Росії прямував у повітряний простір Румунії. Коли він увійшов в район польотної інформації Румунії, там провели бойове повітряне патрулювання. У небо здійнялися британські винищувачі Typhoon.

Коли підозрілий літак увійшов в повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях. Коли ми наблизилися до нього, російський літак розвернувся,

– розповів британський пілот.

Після цього літак залишив повітряний простір країни.

Британські літаки в Румунії: що відомо

Винищувачі Великої Британії розміщуються в Румунії в межах місії повітряної поліції НАТО. Її посилили після 2014 року у зв'язку з подіями, пов'язаними з незаконною окупацією Кримського півострова.