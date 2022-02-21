Среди членов заседания – госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин. Также прибыли генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

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Что известно о заседании

Джо Байден созвал команду в Белый дом.

Они обсуждают ситуацию из-за растущего напряжения вокруг Украины и высокой вероятности нападения России.

Байден может встретиться с Путиным

На фоне обострения на Донбассе в последнее время, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что удалось договориться о саммите глав Белого дома и Кремля. В Белом доме это подтвердили, но Кремль еще молчит.

20 февраля глава Франции дважды поговорил с Владимиром Путиным. Также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

По результатам переговоров в пресс-службе Макрона заявили, что ему удалось договориться с Россией и США о переговорах глав государств. Саммит Джо Байден и Владимира Путина будет касаться вопросов безопасности и стабильности в Европе.

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