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      Через 40 лет Чехия вернула утраченное гражданство писателю Кундере

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      Милану Кундере в возрасте 90 лет вернули чешское гражданство / eksmo.ru

      Популярный французский писатель Милан Кундера смог восстановить свое чешское гражданство в возрасте 90 лет. Коммунистическая власть Чехословакии отобрала его еще в 1979 году.

      Потеря гражданства Миланом Кундерой была следствием эмиграции из Чехословакии в 1974 году, сообщает Radio Prague.

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      Посол Чехии во Франции Петр Друлак, который лично вручил писателю сертификат о гражданстве, рассказал об эмоциях Кундеры.

      Это очень важный символический жест. Милан Кундера был очень счастлив. Очевидно, что возвращение чешского гражданства его очень обрадовало,
      – рассказал посол.

      Что известно о Милане Кундере?Милан Кундера – всемирно известный чешско-французский писатель, поэт, прозаик, драматург. Свои произведения он пишет на французском и чешском языках.

      В копилке его творений популярные произведения "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Неизвестность" и "Бессмертие". После своей эммиграции из Чехословакии вместе с женой до сих пор живет во Франции.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Франции Литература Чехия
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