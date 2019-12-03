Через 40 лет Чехия вернула утраченное гражданство писателю Кундере

Популярный французский писатель Милан Кундера смог восстановить свое чешское гражданство в возрасте 90 лет. Коммунистическая власть Чехословакии отобрала его еще в 1979 году.

Потеря гражданства Миланом Кундерой была следствием эмиграции из Чехословакии в 1974 году, сообщает Radio Prague.

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Посол Чехии во Франции Петр Друлак, который лично вручил писателю сертификат о гражданстве, рассказал об эмоциях Кундеры.

Это очень важный символический жест. Милан Кундера был очень счастлив. Очевидно, что возвращение чешского гражданства его очень обрадовало,

– рассказал посол.

Что известно о Милане Кундере?Милан Кундера – всемирно известный чешско-французский писатель, поэт, прозаик, драматург. Свои произведения он пишет на французском и чешском языках.



В копилке его творений популярные произведения "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Неизвестность" и "Бессмертие". После своей эммиграции из Чехословакии вместе с женой до сих пор живет во Франции.