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      Через 40 років Чехія повернула втрачене громадянство письменнику Кундері

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      Мілану Кундері у віці 90 років повернули чеське громадянство / eksmo.ru

      Популярний французький письменник Мілан Кундера зміг відновити своє чеське громадянство у віці 90 років. Комуністична влада Чехословаччини відібрала його ще у 1979 році.

      Втрата громадянства Міланом Кундерою була наслідком еміграції з Чехословаччини у 1974 році, повідомляє Radio Prague.

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      Посол Чехії у Франції Петро Друлак, який особисто вручив письменнику сертифікат про громадянство, розповів про емоції Кундери.

      Це дуже важливий символічний жест. Мілан Кундера був дуже щасливий. Очевидно, що повернення чеського громадянства його дуже обрадувало,
      –розповів посол.

      Що відомо про Мілана Кундеру?Мілан Кундера – всесвітньо відомий чесько-французький письменник, поет, прозаїк, драматург. Свої твори він пише французькою і чеською мовами.

      До його доробку належать популярні твори "Нестерпна легкість буття", "Книга сміху і забуття", "Невідомість" і "Безсмертя". Після своєї іміграції з Чехословаччини разом з дружиною досі живе у Франції.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Чехія Література Новини Франції
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