Через коронавирус украинцы выступили против Китая

На сайте украинского президента появились петиции с призывами запретить торговлю с Китаем и ввести запрет на въезд из этой страны. Свои инициативы авторы связывают с коронавирусом, который обнаружили в Китае и который сейчас распространяется по миру.

Так, обращение № 22/083442-эп называется "Запрет торговли с Китаем в связи со вспышкой коронавируса". Автор Ярослав Богомолов. Появилась петиция 23 января и на данный момент собрала 102 подписи.

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"Каждый день в Украину приходит товар из Китая. Это очень опасно. Предлагаю проверять в аэропортах каждого человека, прибывшего из Китая", – говорится в ее тексте.

Другая "китайская" петиция называется "Запрет на въезд из Китая в связи со вспышкой коронавируса". Автор документа – Владимир Шевчук. Он просит ввести запрет на въезд в Украину не только из Китая, а из Азии в целом.

Появилось обращение на сайте 24 января в №22 / 083468-эп. Собрало оно уже 447 голосов.

Заметим, чтобы президент рассмотрел обе петиции, они должны набрать в более 25 тысяч подписей каждая. Срок сбора подписей истекает через 89 и 90 дней соответственно, то есть в конце апреля.

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Заметим, что накануне в Украине госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус, правда два случая не подтвердились. По третьему продолжается эпидемическое расследование с привлечением специалистов эпидемиологов.

Кроме того, первые случаи заражения уже подтвердили в Европе. В частности, во Франции двоих людей с коронавирусом госпитализировали в Париже, а третьего – в юго-западном городе Бордо.

По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.