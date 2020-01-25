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      Через коронавирус украинцы выступили против Китая

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      Зеленского просят запретить въезд из Китая из-за смертельного коронавируса / Getty Images

      На сайте украинского президента появились петиции с призывами запретить торговлю с Китаем и ввести запрет на въезд из этой страны. Свои инициативы авторы связывают с коронавирусом, который обнаружили в Китае и который сейчас распространяется по миру.

      Так, обращение № 22/083442-эп называется "Запрет торговли с Китаем в связи со вспышкой коронавируса". Автор Ярослав Богомолов. Появилась петиция 23 января и на данный момент собрала 102 подписи.

      Советуем ознакомиться! Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству

      "Каждый день в Украину приходит товар из Китая. Это очень опасно. Предлагаю проверять в аэропортах каждого человека, прибывшего из Китая", – говорится в ее тексте.

      Другая "китайская" петиция называется "Запрет на въезд из Китая в связи со вспышкой коронавируса". Автор документа – Владимир Шевчук. Он просит ввести запрет на въезд в Украину не только из Китая, а из Азии в целом.

      Появилось обращение на сайте 24 января в №22 / 083468-эп. Собрало оно уже 447 голосов.

      Заметим, чтобы президент рассмотрел обе петиции, они должны набрать в более 25 тысяч подписей каждая. Срок сбора подписей истекает через 89 и 90 дней соответственно, то есть в конце апреля.

      Обратите внимание! Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

      Заметим, что накануне в Украине госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус, правда два случая не подтвердились. По третьему продолжается эпидемическое расследование с привлечением специалистов эпидемиологов.

      Кроме того, первые случаи заражения уже подтвердили в Европе. В частности, во Франции двоих людей с коронавирусом госпитализировали в Париже, а третьего – в юго-западном городе Бордо.

      По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.

      ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Китай Здоровье Новости Здоровье Инфекция в Европе Инфекция Пневмония в Китае 2020 Президент Украины Новости Украины Новости политики
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