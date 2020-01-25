Через коронавірус українці виступили проти Китаю

На сайті українського президента з’явилися петиції із закликами заборонити торгівлю з Китаєм і запровадити заборону на в’їзд з цієї країни. Свої ініціативи автори пов’язують із коронавірусом, який виявили у Китаї та який зараз шириться світом.

Так, звернення № 22/083442-еп називається "Заборона торгівлі з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавірусу". Його автор Ярослав Богомолов. З’явилася петиція 23 січня та наразі зібрала 102 підписи.

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"Кожен день в Україну приходить товар з Китаю. Це дуже небезпечно. Пропоную перевіряти в аеропортах кожну людину, яка прибула з Китаю", – мовиться у її тексті.

Інша китайська петиція має назву "Заборона на в'їзд з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу". Автор документу – Володимир Шевчук. Він просить запровадити заборону на в’їзд до України не лише з Китаю, а з Азії загалом.

З’явилося звернення на сайті 24 січня під №22/083468-еп. Зібрало воно вже 447 голосів.

Зауважимо, аби президент розглянув обидві петиції, вони мають набрати понад 25 тисяч підписів кожна. Термін збору підписів спливає через 89 і 90 днів відповідно, тобто наприкінці квітня.

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Зауважимо, що напередодні в Україні госпіталізували трьох людей з підозрою на коронавірус, щоправда два випадки не підтвердилися. Щодо третього триває епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів.

Крім того, перші випадки зараження вже підтвердили у Європі. Зокрема, у Франції двох людей з коронавірусом госпіталізували в Парижі, а третього – в південно-західному місті Бордо.

Станом на 25 січня від коронавірусу померла 41 людина, ще понад 1300 інфіковано.