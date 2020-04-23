Через неделю Албания начнет выход из карантина: детали

На следующей неделе, с 27 апреля, Албания начнет выходить из карантина, власть будет постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19.

Жителям Албании позволят находиться на улице 2,5 часа, сейчас это время составляет 90 минут – заявила министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу, сообщает Xinhua.

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По словам министра, прежде всего возможность вернуться к работе получат разнообразные торговые заведения, среди которых:

магазины одежды,

магазины обуви,

магазины мебели,

магазины электроники.

Также будет восстановлено передвижения в пределах населенных пунктов на такси. Однако разрешается перевозка только одного пассажира.

Как отмечает министр, решение ослабить карантин основывается на эпидемиологических показателях, возможностях лечебных учреждений и необходимых ресурсах для контроля и мониторинга ситуации.

Каждые две недели будет анализироваться каждый шаг. В случае отсутствия стабильных показателей эпидемиологической ситуации, план позволяет восстановить жесткие меры,

– сообщила Огерта Манастирлиу.

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