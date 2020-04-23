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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Через неделю Албания начнет выход из карантина: детали

      - Читати новину українською
      Албания / Daniel Frese, Pexels

      На следующей неделе, с 27 апреля, Албания начнет выходить из карантина, власть будет постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19.

      Жителям Албании позволят находиться на улице 2,5 часа, сейчас это время составляет 90 минут – заявила министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу, сообщает Xinhua.

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      По словам министра, прежде всего возможность вернуться к работе получат разнообразные торговые заведения, среди которых:

      • магазины одежды,
      • магазины обуви,
      • магазины мебели,
      • магазины электроники.

      Также будет восстановлено передвижения в пределах населенных пунктов на такси. Однако разрешается перевозка только одного пассажира.

      Как отмечает министр, решение ослабить карантин основывается на эпидемиологических показателях, возможностях лечебных учреждений и необходимых ресурсах для контроля и мониторинга ситуации.

      Каждые две недели будет анализироваться каждый шаг. В случае отсутствия стабильных показателей эпидемиологической ситуации, план позволяет восстановить жесткие меры,
      – сообщила Огерта Манастирлиу.

      Что известно о COVID-19 в Албании

      • В Албании действует один из самых строгих карантинов
      • По состоянию на 22 апреля было обнаружено 634 случая инфицирования (население – примерно 3 миллиона)
      • Умерли от вируса 27 человек


      Важность карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Албания
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