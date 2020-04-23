Через неделю Албания начнет выход из карантина: детали
На следующей неделе, с 27 апреля, Албания начнет выходить из карантина, власть будет постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19.
Жителям Албании позволят находиться на улице 2,5 часа, сейчас это время составляет 90 минут – заявила министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу, сообщает Xinhua.
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По словам министра, прежде всего возможность вернуться к работе получат разнообразные торговые заведения, среди которых:
- магазины одежды,
- магазины обуви,
- магазины мебели,
- магазины электроники.
Также будет восстановлено передвижения в пределах населенных пунктов на такси. Однако разрешается перевозка только одного пассажира.
Как отмечает министр, решение ослабить карантин основывается на эпидемиологических показателях, возможностях лечебных учреждений и необходимых ресурсах для контроля и мониторинга ситуации.
Каждые две недели будет анализироваться каждый шаг. В случае отсутствия стабильных показателей эпидемиологической ситуации, план позволяет восстановить жесткие меры,
– сообщила Огерта Манастирлиу.
Что известно о COVID-19 в Албании
- В Албании действует один из самых строгих карантинов
- По состоянию на 22 апреля было обнаружено 634 случая инфицирования (население – примерно 3 миллиона)
- Умерли от вируса 27 человек
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