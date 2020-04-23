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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      За тиждень Албанія почне вихід з карантину: деталі

      - Читать новость на русском
      Албанія / Daniel Frese, Pexels

      Наступного тижня, з 27 квітня, Албанія почне виходити з карантину, влада буде поступово послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені через поширення COVID-19.

      Жителям Албанії дозволять перебувати на вулиці 2,5 години, зараз цей час становить 90 хвилин – заявила міністр охорони здоров'я та соціального захисту Албанії Огерта Манастірліу, повідомляє Xinhua.

      Важливо Послаблення карантину в Україні: як варто діяти, щоб не ускладнити ситуацію

      За словами міністерки, передовсім змогу повернутися до роботи отримають різноманітні торговельні заклади, серед яких:

      • магазини одягу,
      • магазини взуття,
      • магазини меблів,
      • магазини електроніки.

      Також буде відновлено пересування в межах населених пунктів на таксі. Проте дозволяється перевезення лише одного пасажиру.

      Як зазначає міністерка, рішення послабити карантин ґрунтується на епідеміологічних показниках, можливостях лікувальних закладів та необхідних ресурсах для контролю й моніторингу за ситуацією.

      Щодва тижні аналізуватиметься кожен крок. У випадку відсутності стабільних показників епідеміологічної ситуації, план дозволяє відновити жорсткіші заходи,
      – повідомила Огерта Манастірліу.

      Що відомо про COVID-19 в Албанії

      • В Албанії діє один з найсуворіших карантинів
      • Станом на 22 квітня було виявлено 634 випадки інфікування (населення – приблизно 3 мільйони)
      • Померли від вірусу 27 людей


      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Албанія
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