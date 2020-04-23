За тиждень Албанія почне вихід з карантину: деталі

Наступного тижня, з 27 квітня, Албанія почне виходити з карантину, влада буде поступово послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені через поширення COVID-19.

Жителям Албанії дозволять перебувати на вулиці 2,5 години, зараз цей час становить 90 хвилин – заявила міністр охорони здоров'я та соціального захисту Албанії Огерта Манастірліу, повідомляє Xinhua.

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За словами міністерки, передовсім змогу повернутися до роботи отримають різноманітні торговельні заклади, серед яких:

магазини одягу,

магазини взуття,

магазини меблів,

магазини електроніки.

Також буде відновлено пересування в межах населених пунктів на таксі. Проте дозволяється перевезення лише одного пасажиру.

Як зазначає міністерка, рішення послабити карантин ґрунтується на епідеміологічних показниках, можливостях лікувальних закладів та необхідних ресурсах для контролю й моніторингу за ситуацією.

Щодва тижні аналізуватиметься кожен крок. У випадку відсутності стабільних показників епідеміологічної ситуації, план дозволяє відновити жорсткіші заходи,

– повідомила Огерта Манастірліу.

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