За тиждень Албанія почне вихід з карантину: деталі
Наступного тижня, з 27 квітня, Албанія почне виходити з карантину, влада буде поступово послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені через поширення COVID-19.
Жителям Албанії дозволять перебувати на вулиці 2,5 години, зараз цей час становить 90 хвилин – заявила міністр охорони здоров'я та соціального захисту Албанії Огерта Манастірліу, повідомляє Xinhua.
Важливо Послаблення карантину в Україні: як варто діяти, щоб не ускладнити ситуацію
За словами міністерки, передовсім змогу повернутися до роботи отримають різноманітні торговельні заклади, серед яких:
- магазини одягу,
- магазини взуття,
- магазини меблів,
- магазини електроніки.
Також буде відновлено пересування в межах населених пунктів на таксі. Проте дозволяється перевезення лише одного пасажиру.
Як зазначає міністерка, рішення послабити карантин ґрунтується на епідеміологічних показниках, можливостях лікувальних закладів та необхідних ресурсах для контролю й моніторингу за ситуацією.
Щодва тижні аналізуватиметься кожен крок. У випадку відсутності стабільних показників епідеміологічної ситуації, план дозволяє відновити жорсткіші заходи,
– повідомила Огерта Манастірліу.
Що відомо про COVID-19 в Албанії
- В Албанії діє один з найсуворіших карантинів
- Станом на 22 квітня було виявлено 634 випадки інфікування (населення – приблизно 3 мільйони)
- Померли від вірусу 27 людей
Читайте також
-
Усі звинувачення – суб'єктивні, – у "Бабиному Яру" відреагували на скандал із фільмом "ДАУ"сьогодні , 04:20
-
Київ з висоти пташиного польоту понад 100 років тому: фотосьогодні , 06:20
-
Повернення Саакашвілі, вірусний будинок під Києвом, Емінем проти наркотиків: фото 22 квітнясьогодні , 07:45
-
Путін схвалював та керував: Сенат США про втручання Росії в вибори президента у 2016 роцісьогодні , 07:26
-
Прогноз погоди на 23 квітня: розпочнеться відчутне потепління, але ночі – холоднісьогодні , 06:30
-
Гідна відповідь на провокації: українські військові поранили російських найманців на Донбасісьогодні , 07:39