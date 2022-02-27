Черкащане выливают вино, чтобы освободить бутылки под коктейли Молотова
27 февраля 2022 , 16:23Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Андрей Луганский тут
Украинцы объединились, чтобы преодолевать российских убийц-оккупантов. Люди как могут защищают свою землю и изготавливают для этого коктейли Молотова.
Активная подготовка к борьбе с оккупантами идет на Черкасщине. Там ради коктейлей Молотова выливают вино.
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Русским этого не понять,
– говорят местные.
Для того, чтобы иметь больше бутылок на коктейли Молотова для уничтожения захватчиков, они в яму выливают вино.
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