С бойцом "Айдара" Тимуром Манджосовым простились 7 мая. Он умер в больнице Львова от осложнений COVID-19.

Мужчине было всего 46 лет. Он вместе с женой Светланой воспитывал дочь и сына.

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Имел ранения и контузии

Манджосов был на Революции Достоинства, после чего стал военным волонтером. Уже впоследствии мужчина впоследствии записался в "Айдар", где, будучи старшим сержантом, получил позывной "Балу".

Манджосов прошел много горячих точек, так как отбыл не одну ротацию. К сожалению, не обошлось и без ранений и контузий.

Каждый гордится дружбой с ним, – собрат

Побратим Павел Деркаченко заверил, что Манджосов имел много товарищей.

Каждый, кто служил в" Айдаре", гордится дружбой с ним, с нашим Балу. Гордится тем, что он был в нашей жизни и будет в ней – в памяти,

– сказал он.

Еще один собрат – Петр Моровин – заметил, что Манджосов был добросовестным бойцом и искренним другом.

По его словам, Манджосов "грыз землю, но выполнял все задания, которые ему давали". Его похоронили на Аллее Героев четвертого кладбища в Черкассах.

В Черкассах попрощались с айдаровцем / Фото "Суспільне"