Пройшов усі гарячі точки: у Черкасах попрощалися з айдарівцем Балу – фото
З бійцем "Айдару" Тимуром Манджосовим попрощалися 7 травня. Він помер у лікарні Львова від ускладнень COVID-19.
Джерело:"Суспільне"
Чоловікові було лише 46 років. Він разом із дружиною Світланою виховував доньку та сина.
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Мав поранення та контузії
Манджосов був на Революції Гідності, після чого став військовим волонтером. Вже згодом чоловік згодом записався в "Айдар", де, бувши старшим сержантом, отримав позивний "Балу".
Манджосов пройшов багато гарячих точок, адже відбув не одну ротацію. На жаль, не обійшлось і без поранень та контузій.
Кожен пишається дружбою з ним, – побратим
Побратим Павло Деркаченко запевнив, що Манджосов мав багато товаришів.
Кожен, хто служив в "Айдарі", пишається дружбою з ним, з нашим Балу. Пишається тим, що він був у нашому житті і буде у ньому – в пам'яті,
– сказав він.
Ще один побратим – Петро Моровін – зауважив, що Манджосов був сумлінним бійцем та щирим другом.
За його словами, Манджосов "гриз землю, але виконував усі завдання, які йому давали". Його поховали на Алеї Героїв четвертого кладовища у Черкасах.
У Черкасах попрощалися з айдарівцем / Фото "Суспільне"
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