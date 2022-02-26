ВСУ и силы территориальной обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск. Нашим героям удалось отбить ночную атаку на Киев и не дать врагу захватить ни одного объекта.

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Тревога в Херсоне и Черкассах

Жителям Херсона и Черкасс нужно оставаться в укрытиях или безопасных местах. В этих городах объявили воздушную тревогу.

Сирены раздаются на территории Львовской и Волынской областей, воздушная тревога объявлена в Умани.

Активные бои с оккупантами в Киеве еще продолжаются, поэтому жителей столицы просят оставаться в убежищах и домах.

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