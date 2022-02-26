ЗСУ та сили територіальної оборони продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ. Запеклі бої тривали усю ніч. Нашим героям вдалося відбити нічну атаку на Київ та не дати йому захопити жодного об'єкта.

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Тривога у Херсоні та Черкасах

Мешканцям Херсону та Черкас потрібно залишатися в укриттях або безпечних місцях. У цих містах оголосили повітряну тривогу.

Сирени лунають на території Львівської та Волинської областей, повітряна тривога оголошена в Умані.

Активні бої з окупантами у Києві ще тривають, тому мешканців столиці просять залишатися у сховищах та домівках.

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