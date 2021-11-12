Как рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, такое решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Важно Зоны карантина в Украине: какие области стали "красными"

Ограничения вступили в силу с 00.00 12 ноября. Немчинов заметил, что красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.

Что запрещено в красной зоне карантина

Посетителей не принимают заведения общепита, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и т.д.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на заведения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации. То есть если персонал и все посетители заведений имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, они могут работать.



Ослабление карантина для вакцинированных / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине: что знать

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в желтую зону карантина с 23 сентября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами – зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19 в зависимости от эпидемической ситуации.

15 октября первой красные карантинные ограничения получила Херсонская область. Затем в красную зону перешли 15 областей и Киев.

Полный текст публикации Олега Немчинова:

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.