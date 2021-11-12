Как рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, такое решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Ограничения вступили в силу с 00.00 12 ноября. Немчинов заметил, что красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.
Что запрещено в красной зоне карантина
- Посетителей не принимают заведения общепита, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и т.д.
- Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.
- Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
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Карантин в Украине: что знать
- 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в желтую зону карантина с 23 сентября.
- В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами – зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19 в зависимости от эпидемической ситуации.
- 15 октября первой красные карантинные ограничения получила Херсонская область. Затем в красную зону перешли 15 областей и Киев.
Полный текст публикации Олега Немчинова:
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области.
Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.