Як розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, таке рішення ухвалили за результатом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Важливо Зони карантину в Україні: які області стали "червоними"

Обмеження набули чинності з 00:00 12 листопада. Немчінов зауважив, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень.

Що заборонено у червоній зоні карантину

Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Зверніть увагу! Обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації. Тобто, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації чи негативні ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин, вони можуть працювати.



Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні: що варто знати

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у жовту зону карантину з 23 вересня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації.

15 жовтня першою червоні карантинні обмеження отримала Херсонська область. Згодом у червону зону перейшли 15 областей та Київ.

Повний текст публікації Олега Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.