В Черкассах проведут учения: местным жителям – не паниковать
1 марта 2022 , 09:07Читати новину українською
Источник:фейсбук МВД Украины
Сегодня, 1 марта, на окраине Черкасс с 08:30 до 16:30 часов будут выстрелы и взрывы. Будут проводиться учения защитников.
В сообщении говорится, что звуки вы будете слышать из разных видов вооружения, в том числе и из крупнокалиберного.
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Это защитники оттачивают мастерство для максимально надежной защиты! Просим не паниковать,
– отметили в МВД.
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