В Черкассах проведут учения: местным жителям – не паниковать

Сегодня, 1 марта, на окраине Черкасс с 08:30 до 16:30 часов будут выстрелы и взрывы. Будут проводиться учения защитников.

В сообщении говорится, что звуки вы будете слышать из разных видов вооружения, в том числе и из крупнокалиберного.

Читайте также: Новые преступления России против человечности: обстреляли "Градами" гуманитарный конвой в Волновахе

Это защитники оттачивают мастерство для максимально надежной защиты! Просим не паниковать,

– отметили в МВД.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!