В Черкассах – снова тревога: не выходите из укрытий

В Черкассах объявили о повторной воздушной тревоге. Раздаются сирены.

Губернатор Области Александр Скичко сообщил о повторной опасности в 9:39.

Важно В Киеве – воздушная тревога

Остаемся в укрытиях,

– подчеркнул Скичко.

Люди должны оставаться в укрытии, пока не будет отбой. Предыдущая тревога в Черкассах была около 9: 00.

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