В Черкассах – снова тревога: не выходите из укрытий
1 марта 2022 , 09:45Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Скичко
В Черкассах объявили о повторной воздушной тревоге. Раздаются сирены.
Губернатор Области Александр Скичко сообщил о повторной опасности в 9:39.
Важно В Киеве – воздушная тревога
Остаемся в укрытиях,
– подчеркнул Скичко.
Люди должны оставаться в укрытии, пока не будет отбой. Предыдущая тревога в Черкассах была около 9: 00.
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