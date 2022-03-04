В Черкассах воздушная тревога: всем стоит спуститься в укрытие

4 марта 2022 , 18:50
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Источник:

"Суспільне Черкаси"

В Черкассах и Каневе объявили очередную воздушную тревогу. Всех жителей просят срочно укрыться в укрытии.

Сирены начали звучать в Черкассах и Каневе около 18:37.

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"Черкассы, Канев! Внимание! Воздушная тревога! В укрытие", – говорится в сообщении.

Отметим, что необходимо оставаться в укрытии на время воздушной тревоги. Официальные ресурсы будут сообщать, когда будет безопасно оттуда возвращаться.

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Автор: Марія Бондар