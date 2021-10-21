Оказаться в красной зоне Черкассы могут уже с 25 октября. Такое заявление сделал председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

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Красная зона для Черкащины

Скичко рассказал, что в сентябре количество занятых ковидных коек достигало 7%, сейчас – уже более 50%. Все идет к тому, по словам чиновника, что город окажется под самыми суровыми карантинными ограничениями. И произойти это может уже с начала следующей недели.

С такими темпами мы уверенно шагаем к красной зоне. Скорее всего, красная зона может быть уже в понедельник,

– рассказал Скичко.

Также Скичко порекомендовал местным жителям скорее пойти сделать прививку. По его словам, опыт других "красных" городов показал, что именно в первый день ограничений люди стоят в огромных очередях на вакцинацию.

Важно! Директор департамента здравоохранения Черкасского городского совета Всеволод Кульчиковский заявил, что в больницах не хватает кислорода. Власти пытаются решить этот вопрос, однако уже совсем скоро может прийти критическая точка.

Какая ситуация с коронавирусом на Черкасщине: главное

По состоянию на 21 октября 2021 года более 22 тысяч жителей города Черкассы заболели коронавирусом. Всего в области обнаружили почти 95 тысяч больных.

За минувшие сутки зафиксировали 469 новых случаев, 8 человек умерло.

В больницах Черкасс сейчас находятся 236 COVID-пациентов. Всего в городской инфекционной больнице для больных на коронавирус выделили 230 коек.

Красная зона карантина: главное