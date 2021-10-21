Опинитися у червоній зоні Черкаси можуть уже з 25 жовтня. Таку заяву зробив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

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Червона зона для Черкащини

Скічко розповів, що у вересні кількість зайнятих ковідних ліжок сягала 7%, наразі – вже понад 50%. Усе йде до того, за словами чиновника, що місто опиниться під найсуворішими карантинними обмеженнями. І статися це може уже від початку наступного тижня.

З такими темпами ми впевнено крокуємо до червоної зони. Скоріш за все, червона зона може бути вже у понеділок,

– розповів Скічко.

Також Скічко порекомендував місцевим мешканцям чим скоріше піти зробити щеплення. За його словами, досвід інших "червоних" міст показав, що саме у перший день обмежень люди стоять у величезних чергах на вакцинацію.

Важливо! Директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради Всеволод Кульчиковський заявив, що у лікарнях бракує кисню. Влада намагається вирішити це питання, однак вже зовсім скоро може прийти критична точка.

Яка ситуація з коронавірусом на Черкащині: головне

Станом на 21 жовтня 2021 року всього понад 22 тисячі жителів міста Черкаси захворіли на коронавірус. Загалом в області виявили майже 95 тисяч хворих.

За минулу добу зафіксували 469 нових випадків, 8 осіб померли.

У лікарнях Черкас наразі перебувають 236 COVID-пацієнтів. Загалом у міській інфекційній лікарні для хворих на коронавірус виділили 230 ліжок.

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