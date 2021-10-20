Такое решение приняли 20 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил Олег Немчинов, министр Кабинета министров.

Обратите внимание Украина столкнулась с самыми большими вызовами за время эпидемии COVID-19, – Шмыгаль

Красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области установят 23 октября – с 00:00.

Обратите внимание! Ограничения красной зоны карантина, кроме Сумщины, действуют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Что этому предшествовало

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие дни несколько областей Украины могут перейти в красную зону. Впрочем, о каких говорится – не уточнил.

По прогнозам Киевской школы экономики, усиление карантина грозило не только Сумщине, но и Житомирщине, Луганщине и Харьковщине.

​Какова ситуация с коронавирусом на Сумщине

По данным СНБО, по состоянию на 20 октября COVID-19 в области болеют более 10 000 человек. Всего с начала пандемии там подтвердили 94 942 случая коронавируса COVID-19. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 649 человек. Накануне Сумская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала управлению образования перенести каникулы в школах на неделю 18 – 24 октября.



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