Об этом изданию сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Волк. По ее словам, мужчина убеждал полицейских, что задержал российского пилота после того, как выпил водку.

Читайте также В Харькове поймали мародера, которому захотелось пива: наказали его традиционно – видео

Случилось это 13 марта в Шполянщине. Житель одного села позвонил полиции и сообщил, что задержал вражеского пилота России, которого сильно, до потери сознания, избил. До этого 44-летний мужчина и его товарищ вместе выпивали,

– сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, во время выпивания между ними возникла потасовка из-за того, что одному показалось будто перед ним сидит российский пилот.

"В результате 79-летний пенсионер получил телесные повреждения головы и туловища и был госпитализирован в Шполянскую центральную районную больницу. Сейчас пенсионер пришел в себя. Врачи говорят, что угроза его жизни прошла", – добавила чиновница, отметив, что следователи в результате этого открыли уголовное дело производства.