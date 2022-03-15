Про це виданню повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. За її словами, чоловік переконував поліцейських, що затримав російського пілота після того, як випив з ним горілки.

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Сталося це 13 березня на Шполянщині. Житель одного села зателефонував до поліції та повідомив, що затримав ворожого пілота Росії, якого сильно, до втрати свідомості, побив. До цього 44-річний чоловік та його товариш разом випивали,

– повідомила речниця.

За її словами, під час випивання між ними виникла бійка через те, що одному здалося ніби перед ним сидить російський пілот.

"У результаті 79-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження голови та тулуба й був госпіталізований до Шполянської центральної районної лікарні. Зараз пенсіонер прийшов до тями. Лікарі кажуть, що загроза його життю минула", – додала чиновниця, зазначивши, що слідчі внаслідок цього відкрили кримінальне провадження.