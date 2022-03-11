Так, в Харькове мужчина наказал мародера, которых украл пиво из магазина в районе Новой Баварии, напротив 3-й больницы.
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По словам очевидцев, он разбил витрину МАФа и украл алкоголь.
Мародера наказали традиционно
На видео видно, что преступника пленкой примотали к дереву. За то, что его не избили, мародер послушно выполнил указания – обнял дерево, чтобы его быстро привязали.
В Харькове показали мародера, укравшего пиво:
Параллельно войне в Украине возникла проблема мародерства, которую активно помогают решать обычные люди. Обычно мародеров привязывают к столбам или раздевают, чтобы они лучше "усвоили урок". Редакция 24 канала собрала самые курьезные случаи – фото смотрите в статье.
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