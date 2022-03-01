Обычно мародеров привязывают к столбам или раздевают, чтобы они лучше усвоили урок. Редакция 24 канала собрала самые курьезные и "справедливые" случаи.

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Самые курьезные случаи наказания мародеров

Почти голый мародер в Николаеве

В Николаеве на днях поймали мародера. Жители решили его наказать самостоятельно – они сняли с него штаны и примотали к столбу. "Мародер случайно сам себя привязал к столбу", – написал глава городской ОГА Виталий Ким.



В Николаеве поймали мародера и примотали его к столбу / Фото Novosti

О мародере сообщил директор одного из магазинов строительных материалов, вблизи которого он обнаружил вора.

В Чугуеве мародер "поцеловался" со столбом

Во вторник, 1 марта, в Чугуеве (Харьковщина) поймали первого в городе мародера, поэтому его сразу решили хорошо проучить.

Мародера привязали скотчем к столбу и несколько раз сфотографировали. А еще ему положили листок с надписью "Я мародер" в рот.



Первый чугуевский мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко

Известно, что злоумышленник задержан полицией.

Пьяных мародеров привязали к дереву

В Николаеве двое мужчин ночью разбили окно и залезли в ресторан "Подкова", где напились и спокойно заснули.

Там их и нашли бдительные граждане. Воров вытащили на улицу, избили, а потом, уже традиционно, примотали пленкой к "позорному столбу", которым на этот раз выступило дерево.



Пьяного мародера привязали к дереву

В сети обнародовали фото, как расправляются с мародерами в разных городах Украины. Обычно их привязывают к столбам пищевой пленкой или скотчем. Большинство фото из Киева или Харьковской области.



Мужчину избили за мародерство и привязали веревкой к столбу / Фото из соцсетей



Мародера пленкой примотали к столбу и подписали / Фото из соцсетей



Двух мародеров пленкой примотали к одному столбу / Фото из соцсетей

Добавим, что советник министра МВД Вадим Денисенко призвал стрелять по мародёрам без предупреждения. Ибо вместо того, чтобы идти на войну, некоторые мужчины идут грабить магазины и заниматься мародерством. Поэтому нужно наказывать таких преступников.