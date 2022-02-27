Ряд фотографов, подтверждающих то, на что способны жители Николаева появились в ряде украинских телеграмм-каналов.

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В Николаеве поймали мародера: фото

Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в своем телеграмм-канале.

По его словам, к нему обратился директор одного из магазинов строительных материалов, вблизи которого он и нашел мужчину.

Мародер случайно сам себя привязал к столбу,

– написал Виталий Ким.

По его словам, в Николаеве действует закон военного времени, а в городе гораздо больше порядочных людей, чем мародеров.

Вот так в Украине борются с мародерством:

В Николаеве поймали мародера: жители сняли с него штаны и примотали к столбу / Фото Novosti

В Николаеве поймали мародера: жители сняли с него штаны и примотали к столбу / Фото Novosti

В Николаеве поймали мародера: жители сняли с него штаны и примотали к столбу

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