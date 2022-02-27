У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа

Низка фотографі, які підтверджують те, на що здатні мешканці Миколаєва з'явилася у низці українських телеграм-каналів.

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У Миколаєві спіймали мародера: фото

Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

З його слів, до нього звернувся директор одного з магазинів будівельних матеріалів, поблизу якого він і виявив чоловіка.

Мародер випадково сам себе прив'язав до стовпа,

– написав Віталій Кім.

З його слів, у Миколаєві діє закон воєнного часу, а у місті набагато більше порядних людей, ніж мародерів.

Ось так в Україні боряться із мародерством: