Низка фотографі, які підтверджують те, на що здатні мешканці Миколаєва з'явилася у низці українських телеграм-каналів.
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У Миколаєві спіймали мародера: фото
Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.
З його слів, до нього звернувся директор одного з магазинів будівельних матеріалів, поблизу якого він і виявив чоловіка.
Мародер випадково сам себе прив'язав до стовпа,
– написав Віталій Кім.
З його слів, у Миколаєві діє закон воєнного часу, а у місті набагато більше порядних людей, ніж мародерів.
Ось так в Україні боряться із мародерством:
У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа / Фото Novosti
У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа / Фото Novosti
У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа
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