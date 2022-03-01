Зазвичай мародерів прив’язують до стовпів або роздягають, щоб вони краще засвоїли урок. Редакція 24 каналу зібрала найкурйозніші та "справедливі" випадки.

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Найкурйозніші випадки покарання мародерів

Майже голий мародер у Миколаєві

У Миколаєві днями спіймали мародера. Мешканці вирішили його покарати самостійно – вони зняли з нього штани та примотали до стовпа. "Мародер випадково сам себе прив'язав до стовпа", – написав голова міської ОДА Віталій Кім.



У Миколаєві спіймали мародера та примотали його до стовпа / Фото Novosti

Про мародера повідомив директор одного з магазинів будівельних матеріалів, поблизу якого він виявив злодія.

У Чугуєві мародер "поцілувався" зі стовпом

У вівторок, 1 березня, у Чугуєві (Харківщина) спіймали першого в місті мародера, тож його одразу вирішили добряче провчили.

Мародера прив'язали скотчем до стовпа та кілька разів сфотографували. А ще йому поклали листок з написом "Я мародер" до рота.



Перший чугуївський мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко

Відомо, що зловмисника затримала поліція.

П’яних мародерів прив’язали до дерева

У Миколаєві двоє чоловіків вночі розбили вікно і залізли до ресторану "Підкова", де напилися та спокійно заснули.

Там їх і знайшли пильні громадяни. Злодіїв витягли надвір, побили, а потім, вже традиційно, примотали плівкою до “ганебного стовпа”, яким цього разу виступило дерево.



П’яного мародера прив’язали до дерева

В мережі оприлюднили фото, як розправляються з мародерами у різних містах України. Зазвичай їх прив'язують до стовпів харчовою плівкою чи скотчем. Більшість фото з Києва чи Харківської області.



Чоловіка побили за мародерство та привязали мотузкою до стовпа / Фото з соцмереж



Мародера плівкою примотали до стовпа та підписали / Фото з соцмереж



Двох мародерів плівкою примотали до одного стовпа / Фото з соцмереж

Додамо, що радник міністра МВС Вадим Денисенко закликав стріляти по мародерах без попередження. Бо замість того, щоб іти на війну – деякі чоловіки йдуть грабувати магазини та займатися мародерством. Тож потрібно карати таких злочинців.