В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям узнали об инциденте в 17:45. И оперативно отправились на место для преодоления последствий.

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Прорыв плотины на Золотоношке: есть ли угроза затопления деревень

В 17:45 1 января в ГСЧС Черкасской области получили уведомление о чрезвычайной ситуации. Возле села Маркизовка на реке Золотоношка прорвало дамбу.

Спасатели отправились на место, а там выяснили, что:

Частично разрушилась нижняя часть шлюза плотины.

Оттуда выходил поток воды в 4 метра шириной и 0,3 метра глубиной.

Однако правоохранители уверяют, что угрозы подтопления сел нет.



Возле Маркизовки прорвало дамбу / Фото НПУ

Как бы там ни было, а чтобы предотвратить такую ​​вероятность:

В селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, расположенных ниже по течению, поставили посты для контроля уровня воды.

Местных о ситуации известили.

Место же прорыва плотины укрепляют бетонными плитами.

Обратите внимание:

В декабре в Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу.

А в ноябре стало известно, что в Одесской области разрушается дамба Дуная.

Полный текст сообщения полиции Черкасской области в фейсбуке:

Сегодня в 17:45 в оперативно-координационный центр ГСЧС и ГУ НП в Черкасской области поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины произошло частичное разрушение нижней части шлюза дамбы на реке Золотоношка.

В настоящее время из места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров. Угрозы подтопления домовладений и огородов нет. В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые расположены ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Произведено уведомление местных жителей.