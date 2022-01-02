У Держслужбі з надзвичайних ситуацій дізналися про інцидент о 17:45. І оперативно вирушили на місце для подолання наслідків.

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Прорив греблі на Золотоношці: чи є загроза затоплення сіл

О 17:45 1 січня у ДСНС Черкаської області отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію. Біля села Маркизівка на річці Золотоношка прорвало греблю.

Рятувальники вирушили на місце, а там з'ясували, що:

Частково зруйнувалася нижня частина шлюзу греблі.

Звідти виходив потік води у 4 метри завширшки та 0,3 метра углиб.

А проте правоохоронці запевняють, що загрози підтоплення сіл немає.



Біля Маркизівки прорвало греблю / Фоно НПУ

Хай там як, а щоб запобігти такій ймовірності:

У селах Ковтуни, Мицалівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією, поставили пости для контролю рівня води.

Місцевих про ситуацію сповістили.

Місце ж прориву греблі укріплюють бетонними плитами.

Зверніть увагу:

У грудні в Кривому Розі на металургійному комбінаті прорвало дамбу.

А в листопаді стало відомо, що на Одещині руйнується дамба Дунаю.

Повний текст допису поліції Черкаської області у фейсбуці:

Сьогодні о 17:45 до оперативно-координаційного центру ДСНС та ГУ НП у Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.

Наразі з місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів. Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає. У селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів.

Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована. Просимо громадян зберігати спокій та не панікувати. Продовжуйте святкувати Новий рік, ми дбаємо про вашу безпеку!