Выпил и читал книгу по саморазвитию: в Черкасской области грабитель уснул на месте преступления

В Черкасской области женщина обнаружила в своем доме грабителя. Мужчина заснул прямо на месте преступления. Вблизи него лежала книга по саморазвитию.

Елена Безлюда рассказала, что зашла в свой двор и заметила, что вещи из ее дома лежат на улице.

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Грабитель уснул на месте преступления

Смотрю – открытая калитка, смотрю – мои вещи лежат на земле: моя пила, мои кабели, болгарка. Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю приоткрытую дверь, заглядываю – а мой грабитель лежит пьяненький,

– отметила женщина.

Уже в доме она обнаружила мужчину, который был одет сразу в несколько курток и брюки, которые нашел в доме.

Однако что-то в плане грабителя пошло не так, потому что он заснул прямо на месте преступления. Вблизи него лежала открытая книга по саморазвитию, а на веранде играло радио.

Владелица предположила, что мужчина проник в дом за несколько дней до этого. Сначала он обчистил летнюю кухню, а потом разбил окно и залез в дом, где поел и выпил. После он вырвал в доме электропровода, разбил все на веранде и решил отдохнуть.

Злоумышленника задержали

На место происшествия женщина вызвала полицейских, которые задержали грабителя. Его обвиняют в краже и покушении на преступление.