Местные жители рассказали, что вертолет над селом все же пролетал в этот день. Однако ни о какой катастрофе не было и речи.
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Звонивший мужчина был нетрезвым
Полицейские нашли и "неравнодушного гражданина", который и позвонил в полицию. Как оказалось, мужчина был сильно нетрезв. Правоохранители составили административный протокол за заведомо ложный вызов спецслужб.
Теперь правонарушителю придется заплатить штраф – от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом необходимо распрощаться с суммой от 51 до 119 гривен.
Слушайте аудиозапись звонка о "падении" вертолета: