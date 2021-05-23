Местные жители рассказали, что вертолет над селом все же пролетал в этот день. Однако ни о какой катастрофе не было и речи.

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Звонивший мужчина был нетрезвым

Полицейские нашли и "неравнодушного гражданина", который и позвонил в полицию. Как оказалось, мужчина был сильно нетрезв. Правоохранители составили административный протокол за заведомо ложный вызов спецслужб.

Теперь правонарушителю придется заплатить штраф – от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом необходимо распрощаться с суммой от 51 до 119 гривен.

Слушайте аудиозапись звонка о "падении" вертолета:

Интересно! В марте 2021 года президент Зеленский подписал закон относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Согласно документу, ввели уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями. За такие телефонные развлечения можно оказаться за решеткой – от 4 до 8 лет.